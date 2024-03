Justin Bieber completa 30 anos, uma viagem pela estrada da memória

Tem sido uma jornada louca para os Biebs… que primeiro chamou a atenção do superempresário Scooter Braun em 2008. Ele assinou com a Braun e Usher não muito depois… mas não antes de terem que superar o lance Justin Timberlake .

Desde então, a carreira musical de Bieber obviamente decolou… com Justin ganhando Grammys, embarcando em turnês mundiais e faturando milhões nos próximos 15 anos ou mais. Claro, sua base de fãs também aumentou… com milhões e milhões de Beliebers.

Fora sua carreira musical de grande sucesso – Justin provou ser popular entre as mulheres… lembre-se de que JB esteve ligado a vários rostos famosos ao longo dos anos… incluindo Sofia Richie , Nicola Peltz , Kourtney Kardashian e, claro, GF de longa data Selena Gomez .

Bieber lutou com problemas pessoais por anos… isto é, até que ele finalmente se recuperou e se voltou para Deus, ao mesmo tempo em que voltou a ficar com outro de seus ex-namorados famosos – Hailey Baldwin , que agora é a Sra. Bieber.

Justin e Hailey casado em setembro de 2018 – o fim de um turbilhão que supostamente começou poucos meses antes de os dois fazerem seus votos. Eles estão juntos desde então… parecendo apaixonados toda vez que são vistos juntos e amarrados no quadril.

Mais recentemente, Justin tem sido atormentado por problemas de saúde… incluindo a Síndrome de Ramsay Hunt, que parte paralisada do rosto e forçou-o a cancelar sua turnê mundial “Justice” . Ele não se apresenta muito desde 2022 – e não há sinais de que voltará aos grandes palcos em breve.

Lembre-se, ele estava abordado sobre a atuação com Usher no Super Bowl Halftime Show – mas no final, ele desistiu… mesmo tendo assistido ao jogo em si.