Justin Verlander iniciará a temporada 2024 da MLB com os Astros na lista de lesionados

J.ustin Verlander não está 100% para subir no monte dos Astros mesmo depois de lançar arremessos de mais de 90 mph, parece que o lesão no ombro do qual ele está se recuperando não está totalmente curado e seria contraproducente pressionar por uma recuperação mais rápida.

Joe Espada afirma que Verlander começará a temporada de 2024 na lista de lesionados

O técnico do Houston Astros, Joe Espada, confirmou que Verlander será colocado na lista de lesionados, então o arremessador começará a temporada de 2024 na lista de lesionados.

O Houston Astros dará início à campanha de 2024 no Minute Maid Park, onde os ex-campeões da MLB farão as honras contra o New York Yankees.

Acho que meu corpo não responde da mesma maneira aos 40 anos e aos 25, então estou algumas semanas atrasado Justin Verlander

O gerente disse que a decisão de colocar Verlander na lista de lesionados é porque o arremessador não quer forçar sua recuperação, embora seu ombro esteja começando a melhorar.

Espada destacou que, no treino da última sexta-feira, Verlander lançou 92 milhas por hora, e seu trabalho no monte começou a melhorar, apesar de começar duas semanas atrás de seus companheiros.

Verlander, que completou 41 anos em 20 de fevereiro, reconheceu que seu corpo não responde mais da mesma maneira, e é por isso que ele não acelerou a recuperação do ombro. “Acho que meu corpo não responde da mesma maneira aos 40 anos e aos 25, então estou algumas semanas atrasado.” Ele alegou.

Houston Gerente geral do Astros, Dana Brown observou que a equipe está de olho no progresso de Verlander e está confiante no retorno de seu arremessador destro ao longo da temporada regular. “Acho que ele vai ficar bem. Não estou nem um pouco preocupado.”