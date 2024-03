Jutta Leerdam expressa preocupação com o namorado Jake Paul antes da luta com Mike Tyson

Dutch estrela patinadora olímpica Jutta Leerdam é filha de Jake Paul namorada, ela acabou de quebrar um recorde em seu esporte e também foi uma convidada recente no podcast de seu namorado. Ela falou sobre seu novo disco e também expressou sua preocupação com a próxima luta de Jake com Mike Tyson. Enquanto Paul conversava com seus dois amigos sobre a próxima luta, um deles disse-lhe categoricamente que não achava que conseguiria vencer a luta. Jutta interveio rapidamente e disse algo que fez Jake Paul rir. Aparentemente, Jutta está tão preocupada quanto todo mundo com a possibilidade de Mike Tyson nocautear Jake Paul. Uma preocupação justa.

Jutta Leerdam fica brava com Jake Paul depois de dar um tapa na bunda no museu de cera

Jutta Leerdam faz Jake Paul corar

A interação que esses dois pombinhos tiveram neste podcast prova que eles estão muito apaixonados um pelo outro. Juta está preocupada com o fato de seu homem ficar gravemente ferido e Jake fica corada com suas preocupações. Mas também, Jutta sente-se extremamente orgulhosa pelo que Paulo alcançou. Os dois estão atualmente no topo de seus respectivos jogos e se tornaram um casal poderoso de atletas. Ambos têm sorte de se encontrarem e compartilharem esse nível de sucesso juntos. Certamente os dois estão cientes dessa sorte, parecem extremamente felizes um com o outro.

Quando Jutta inicialmente se perguntou o que aconteceria se Jake Paulo foi nocauteado por Mike Tyson, ele perguntou se ela choraria por ele. Ela disse: “E se ele te nocautear? Essa é sua última luta? Eu definitivamente choraria, mas também porque me sinto mal e só espero que você esteja bem. Jake faz isso há apenas alguns anos, então se alguém como alguém começou há alguns anos na patinação de velocidade, não poderia nem participar de campeonatos mundiais, como se isso nem fosse possível. Então o que Jake está fazendo já é uma loucura.