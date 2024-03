Juvenil lisonjeado Kanye West fez uma amostra dele em ‘Vultures 1’, ao contrário de Ozzy Osbourne

Reproduzir conteúdo de vídeo



Kanye West teve um pouco de oposição na liberação de samples para o álbum “Vultures 1” – mas nenhuma resistência veio de para Juvenilfinal… na verdade, ele ficou feliz em assinar.

A lenda da Cash Money Records disse ao TMZ Hip Hop que ficou honrado por fazer parte do mesmo projeto Ozzy Osbourne boicotado abertamente… se você não sabia, Ye fez um sample de sua música clássica “Back Dat Azz Up” para a música “Do It” – e o resto é história da Billboard!!!

Claro, Ozzy e Sharon Osbourne ambos rasgaram Ye em pedacinhos por ele tentar usar música do Black Sabbath… mas a Juve nos diz, ao contrário de Ozzy – que bloqueou Kanye de usando a faixa “War Pigs” de seu grupo – ele sente que Kanye é um cara legal e se lembra com carinho de Ye apoiando seus esforços indie com seus caras do “Nolia Clap” Maluco dar Pular.

Como resultado… dar luz verde para “BDAU” foi um acéfalo, do seu ponto de vista.

O hino booty-shakin’ foi o single marcante do álbum de estreia da Juve, “400 Degreez” – e ainda é um favorito dos fãs 25 anos depois, com a Juve comemorando o aniversário com um lançamento digital de luxo com 2 novas faixas que ele e o produtor Mannie Fresco colaborou em um conjunto de vinil LP duplo colorido.

As surpresas também não param por aí… Juve diz que vai gravar um videoclipe para a faixa título “400 Degreez”, que ele diz ser sua música favorita do álbum!!!



A música envelheceu bem – e os fãs AGORA podem esperar ver a Juve no palco repleto de estrelas do Lovers & Friends Festival depois do rapper NOLA ele mesmo rasgou um pouco na direção do promotor.

A Juve nos conta que os pegou negando que seu nome estivesse no folheto, em uma suposta tentativa de impedi-los de pagá-lo… mas todas as questões contratuais foram resolvidas desde então.