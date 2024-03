Juwan Johnson e sua esposa Chanen, do New Orleans Saints, compartilham boas notícias sobre o bebê

O tight end do New Orleans Saints, Juwan Johnsone sua esposa, Chanen, têm notícias emocionantes para compartilhar com o mundo!

Caleb Williams responde aos críticos de suas unhas e lábios pintados com momento de queda do microfone

Juwan e Chanen esperando o bebê não. 2

O casal, que conquistou corações com seus adoráveis ​​​​momentos familiares nas redes sociais, aproveitou Instagram e TikTok sobre Sábado para anunciar que estão esperando seu segundo filho.

Em uma postagem comovente, Jovem27 e Chanen28, compartilhou um vídeo mostrando sua família em crescimento, apresentando Chanens barriguinha do bebê e sua filha de 8 meses, J’adore Bênçãoque em breve se tornará uma irmã mais velha.

Com a legenda “Um milagre” e a hashtag #juandchan, o casal expressou sua alegria e gratidão pela mais nova adição à família.

A jornada para a paternidade não foi fácil para os Johnsons.

Depois de lutar contra a infertilidade, eles acolheram eu adoro em suas vidas em Julho de 2023um momento que eles descreveram como uma verdadeira bênção.

João A postagem sincera no Instagram do ano passado lançou luz sobre sua jornada emocional, enfatizando sua fé inabalável diante dos desafios.

Desde criar laços com seus bebês peludos até torcer por eles Jovem nos jogos do Saints, a dinâmica familiar mostrada nas redes sociais irradia amor e felicidade.

Juwan e Chanen refletem sobre os altos e baixos da fama de Tiktok



Apesar das provações, Jovem e Chanen abraçaram a paternidade de braços abertos, encontrando alegria em cada momento com sua filha.

Além do campo de futebol, Jovem e Chanen encontraram fama em TikTokacumulando mais de 3,1 milhões de seguidores com seus vídeos cativantes.

No entanto, a fama traz consigo a sua quota-parte de desafios, uma vez que Chanen revelado em uma entrevista recente.

“Ele [Juwan] tendo feito futebol, ele estava meio acostumado com isso, e eu não. Eu realmente deixei isso me afetar no início, com certeza. Mas comecei a rir disso. Tipo, eu tive que rir disso ou então eu simplesmente insistiria demais”, ela disse.

Apesar de enfrentar críticas e trolls, o casal aprendeu a rir e a permanecer fiel a si mesmo.

Refletindo sobre sua jornada, Jovem brincou que ele é mais famoso por ser Chanens marido do que por suas conquistas no futebol ou em TikTok.

“Eu sempre vou ao aeroporto ou algo assim, e é tipo, ‘Oh, eu amo sua esposa. E eu fico tipo, ‘Oh, droga, não consigo nem fama por ser jogador de futebol ou estar no TikTok .”

Mesmo assim, sua dedicação à família e à carreira transparece, como evidenciado por seu desempenho impressionante em campo na temporada passada.

Enquanto aguardam ansiosamente a chegada do seu mais novo pacote de alegria, Jovem e Chanen continue a inspirar outras pessoas com seu amor, resiliência e positividade inabalável.