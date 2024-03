Kaley Cuoco anuncia a morte de seu cachorro, azul

Embora Kaley esteja claramente com o coração partido por Blue, ela diz que também está particularmente triste por seu parceiro, Tom Pelphrey … quem é o dono original do cachorro.

De acordo com Kaley, levou algum tempo para Blue e ela se sentirem confortáveis ​​um com o outro – naturalmente, ele preferia Tom a ela.

No entanto, “depois de algum tempo, Blue finalmente percebeu que éramos uma família e que estávamos todos juntos. Algo mudou. Ele foi incrível. Protetor comigo e com o resto de nossa equipe de filhotes, sempre em guarda. Eu me senti tão seguro em casa sozinho com ele e quando alguém batia na porta eu colocava Blue na coleira e o fazia sentar bem ao meu lado.”