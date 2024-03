Kansas City Chiefs contrata ex-astro do rugby para ajudar no ataque de Mahomes

TA NFL há muito espera abrir caminho para o mercado europeu e, durante anos, pensou-se que isso viria na forma de uma franquia sendo transferida para Londres.

No entanto, como as coisas aconteceram, os esforços da NFL funcionaram com seus jogos anuais em Londres por mais de uma década, deixando uma geração de atletas britânicos com acesso regular ao America’s Game.

Como tal, não pode ser surpresa que os talentos britânicos e europeus estejam agora a começar a fazer barulho na NFL.

Existem vários programas de percurso de jogador para aqueles que desejam chegar à NFL, não exatamente da maneira tradicional de passar pelo sistema colegiado e pelo NFL Entry Draft.

Em Louis Rees-Zammita NFL tem um running back totalmente novo, mas ele é um pouco diferente de outras contratações de agente livre feitas nesta offseason… ele já era internacional em outro esporte.

Rees-Zammit representou o País de Gales na Rugby Union, estrelando a Copa do Mundo com o time, porém optou por abandonar sua carreira no rugby em busca de uma vaga na NFL.

O sonho de Rees-Zammit se tornou realidade

Este sonho se tornou realidade oficialmente para o galês na noite de quinta-feira, quando foi anunciado que ele havia assinado contrato com o Chefes de Kansas City.

Para descrever o quão importante isto é… imagine um jogador da NBA decidindo desistir do esporte e tentar garantir um contrato com o Real Madrid… e fazendo exatamente isso na primeira tentativa.

O Chefes de Kansas City é o melhor time da NFL no momento, tendo vencido Super Bowls consecutivos, e terá um ataque incrível para Rees-Zammit para trabalhar dentro.

É claro que sua difícil situação de internacionalização tornou essa mudança mais possível, e resta saber se o galês passará pelo campo de treinamento após o draft e fará parte da escalação final de 53 jogadores para a temporada de 2024.

Se o fizer, estará jogando como running back, embora se esperasse que isso fosse um tanto fluido, dada sua relativa inexperiência no esporte em si.