Kanye West anda novamente com a esposa seminua Bianca Censori

O último passeio surpreendente de Ye com Bianca foi, é claro, filmado pelos paparazzi em West Hollywood enquanto o casal ia a uma sorveteria e a um salão de bronzeamento, enquanto fazia outras paradas.

Como sempre, Bianca mal estava coberta com sua minissaia prateada justa, top de biquíni e calcinha fio dental expondo suas nádegas. Curiosamente, Bianca parecia a cara de Kim Kardashian em fotos tiradas da estrela do reality show em um biquíni prateado em 2018. Como você sabe, Kim e Kanye se divorciaram em 2022, após quase 7 anos de casamento.

Kanye, por outro lado, estava totalmente vestido com uma camisa preta de mangas compridas e calças enquanto se divertia ao sol com Bianca, que eventualmente se refrescou com uma grande casquinha de sorvete.