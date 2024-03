Kanye West e Bianca Censor atingem reuniões de negócios em trajes muito casuais

Kanye West dar Bianca Censori foram a algumas reuniões de negócios na segunda-feira – e estavam vestidos para impressionar… dependendo do tipo de empreendimento que estão perseguindo, claro.

O casal foi à cidade novamente para começar a semana, e eles começaram indo para Bev Hills – entrando em prédios de escritórios para o que nos disseram que pareciam ser conversas formais com corretores de poder e mandantes… e se eles fizeram, eles estavam prontos para surpreender.

Com isso, queremos dizer principalmente BC, que se superou mais uma vez com outro ataque de arregalar os olhos e abraçar o corpo que a apertava com força – e mal mantinha sua metade superior unida.