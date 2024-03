Kanye West pede à indústria musical que se refira estritamente a ele como Ye

Em um carta obtido pelo TMZ… chefe de gabinete de Kanye, Milo Yiannopoulos envia uma mensagem forte aos grandes players da indústria musical – incluindo streamers, editoras, sites de letras e muito mais – com uma exigência de que o rapper seja chamado de Ye no futuro.

Como diz Milo… Kanye não tomou a decisão de mudar seu nome levianamente, pois está ciente de que está sacrificando o valor da marca que vem com “Kanye West”. Ainda assim… o vencedor do Grammy considera-o um “nome de escravo” e quer abandonar o apelido em todas as plataformas.