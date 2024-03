Karol G faz pouso de emergência em Los Angeles depois que avião se enche de fumaça

Reproduzir conteúdo de vídeo



ANTECEDENTES

Karol G. teve uma experiência super assustadora na quinta-feira, quando seu avião particular se encheu de fumaça no meio do voo e foi forçado a fazer um pouso de emergência em Los Angeles.

A cantora ganhadora do Grammy estava entre os 16 amigos e familiares a bordo do jato, que decolou do aeroporto de Hollywood Burbank à noite, segundo ABC noticias.

A aeronave voou para o leste por um tempo, mas depois deu meia-volta em Cajon Pass, a cerca de 70 milhas de distância, e voou de volta ao aeroporto depois que o piloto relatou fumaça na cabine.

Felizmente, o avião pousou com segurança na pista e todos a bordo pareciam fisicamente adormecidos. As imagens mostram a aeronave pousando na pista, bem como as consequências dramáticas.

Pelo vídeo… Os bombeiros responderam à pista, direcionando o jato para uma área de estacionamento. Os passageiros saíram pela porta de saída, desceram um lance de escadas e se abraçaram em um tapete que levava o nome do álbum vencedor do Grammy de Karol, “Mañana Será Bonito”. Uma mulher que parecia ser Karol falava ao celular.

A famosa tatuagem de coração de arame farpado de Karol no braço também estava estampada na lateral do avião.