Karol G leva o maior susto de sua vida depois que seu avião particular cai em Los Angeles

Aavião particular carregando cantor Karol G. fez um pouso de emergência em um Aeroporto de Los Angeles Quinta-feira à noite, disse uma reportagem.

A aeronave que transportava o Vencedor do Grammy e outros pousaram em Aeroporto de Van Nuys por volta das 21h, sem relatos imediatos de feridos, informou a KABC-TV.

Karol G enfrenta críticas de fãs mexicanos por sua performance no MariachiInstagram

O avião partiu Aeroporto de Hollywood-Burbank com 16 pessoas e voou para o leste, mas deu meia-volta quando o piloto relatou fumaça na cabine, informou a KABC.

A causa do mau funcionamento não foi imediatamente conhecida.

Karol G ganhou seu primeiro Grammy e foi eleita a Mulher do Ano de 2024 pela revista Billboard em fevereiro. A cantora e compositora colombiana deverá ser homenageada no Billboard Women in Music Awards em 6 de março.