Kate Beckinsale compartilha seus momentos difíceis com seus fãs. Por que ela foi hospitalizada recentemente?

Kate Beckinsale compartilhou uma atualização comovente com seus fãs, revelando que ela foi hospitalizada. A atriz de 50 anos está atualmente lidando com vários desafios, incluindo a recente morte de seu padrasto, Roy Battersbyque faleceu em janeiro após sofrer um forte derrame enquanto lutava contra o câncer.

Além de lamentar a perda do padrasto, Kate tem cuidado de sua mãe, Judy Loe, que também enfrenta problemas de saúde significativos. A atriz compartilhou a notícia de sua internação em uma série de selfies chorosas postadas no Instagram onde também comemorou o aniversário da mãe e Dia das Mães no Reino Unido.

“Feliz aniversário e Dia das Mães no Reino Unido nesta última semana para minha incrível mãe,”Kate escreveu na legenda. “Obrigado àqueles que nos amam e nos apoiam quando é uma merda e tentam garantir que algumas partes não sejam.”

Kate agradeceu a seus amigos e familiares

Beckinsale agradeceu a todas as pessoas que estiveram próximas dela neste momento difícil. Ela agradeceu “por cuidar de nossos cães quando não podemos e nos levar a lembrar coisas felizes quando não podemos.”

Ela continuou: “E virar para cima quando estamos doentes e senta conosco. E manda balões e faz check-in e nos tira dos poços com amor. Obrigado por nos amar, aqueles que nos amam, e pelo incrível e mais gentil usuario, e especialmente pela capacidade de alegria de minha mãe. É tão inspirador e lindo.”

Kate encerrou a mensagem comovente com um telefonema para sua mãe: “Feliz tudo mamãe. Sua luta pela alegria apesar de também acolher as lágrimas é a experiência de observar um guerreiro de perto. Eu te amo x.”

Por que ela foi hospitalizada?

A atriz não revelou o motivo de sua internação e seus representantes ainda não se manifestaram sobre o assunto. No entanto, uma fonte próxima Kate revelou que ela está sob imensa tensão há meses, cuidando de seus pais e lidando com o impacto emocional de suas doenças.

“Kate tem cuidado de seus pais, que têm doenças graves, durante a maior parte do ano”, disse a fonte. “Ela os trouxe para sua casa em Los Angeles e fez de cuidar deles sua prioridade número um.”

Kate pai biológico, Richard Beckinsale, faleceu em 1979, aos 31 anos, de ataque cardíaco. Desde então, Kate foi aberta sobre o impacto de perder o pai ainda jovem e a importância da família em sua vida.