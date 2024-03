Kate Middleton deveria ser honesta com crianças com câncer, afirma psiquiatra

Kate Middleton deve ser aberta e honesta com os filhos sobre o diagnóstico de câncer – porque essa será a melhor maneira de eles lidarem com isso… de acordo com um especialista proeminente na área.

Conversamos com o Dr. Carlos Sofia no “TMZ Live” sexta-feira, poucos minutos depois a Princesa de Gales revelou para o mundo que ela está lidando com câncer – e ele opinou sobre como ela e Príncipe WilliamOs filhos de podem estar processando essas notícias pesadas sobre sua mãe.



Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ. com

Sophy – uma renomada psiquiatra infantil e familiar – diz que muita comunicação com as crianças, mesmo sobre assuntos de adultos, é o melhor caminho para ajudá-las a entender o que está acontecendo… e ouvir também, pois as crianças farão as perguntas que elas querem. quero e preciso de respostas.



Reproduzir conteúdo de vídeo



X / @KensingtonRoyal

Dr. Sophy diz que o casal real precisa ser transparente com seus filhos – criança de 10 anos Jorge8 anos Charlottee uma criança de 5 anos Louis – e abordar as mudanças físicas pelas quais Kate pode passar desde o início, para que os pequenos não se surpreendam com as coisas que podem acontecer.

Sobre a questão de falar sobre questões realmente difíceis sobre a gravidade da doença e como Kate se sente durante todo o tempo… Sophy aconselha William e Kate a deixarem as respostas em aberto – não prometendo uma recuperação milagrosa, ao mesmo tempo que tentam não alarmar o crianças ao mesmo tempo. Ele diz que é uma linha tênue… que Will e Kate terão que caminhar juntos.

Como os jovens da realeza têm idades diferentes, alguns podem questionar se fornecer-lhes níveis variados de informação é o caminho certo a seguir… mas Sophy diz que não. Ele acha que William e Kate deveriam fornecer a todos as mesmas informações gerais e deixá-los processá-las como precisassem.

É claro que o príncipe William também lidará com suas próprias emoções após o diagnóstico de sua esposa… e Sophy acha que isso pode trazer à tona antigas emoções e traumas em relação à morte de outro famoso membro da realeza – sua mãe, princesa Diana. Sophy diz que Will precisa encontrar o equilíbrio para enfrentar sua família durante esta tempestade.

Kate diz que ela e o marido já contaram aos filhos o que está acontecendo – e que ela precisou de um tempo fora dos holofotes para fazê-lo corretamente e com cuidado.