Kate Middleton e Príncipe William foram vistos saindo de Windsor após se desculparem pela foto adulterada

Kate MiddletonA recente recuperação da cirurgia gerou um incêndio de especulações em todo o mundo, posicionando-o como o tópico mais sensacional de 2024.

Em meio a rumores implacáveis ​​que giram em torno de seu bem-estar, os esforços do Família Real Britânica manter um ar de normalidade apenas parece alimentar o frenesi, com cada nova revelação eclipsando a anterior.

Segredos revelados: tio de Kate Middleton revela detalhes intrigantes sobre sua recuperação e retorno

Poucas horas depois Princesa KateApós o pedido público de desculpas por enviar uma foto editada dela e de seus filhos, o Daily Mail publicou prontamente mais uma foto intrigante do casal real.

Capturado partindo do Castelo de Windsor, Kate Middleton e Príncipe William são quase irreconhecíveis na fotografia, seu rosto obscurecido por uma virada deliberada. No entanto, características faciais discerníveis sugerem sua identidade, embora a ausência de sua presença ao lado do príncipe no recente evento da Commonwealth na Abadia de Westminster tenha levantado sobrancelhas.

Existe um fim à vista para esse drama?

Segundo relatos da imprensa britânica, a duquesa de Cambridge estaria supostamente a caminho de um compromisso discreto no centro de Londres, acompanhada pela sua mãe Carole, como observado perto do Castelo de Windsor.

Enquanto isso, Príncipe William fez uma aparição solo na reunião da Commonwealth, exalando alegria ao lado Camilaa Rainha Consorte.

Middleton ofereceu uma explicação de por que a imagem divulgada no domingo parecia tão bizarra, sugerindo que ela se interessou pela edição de fotos, embora muitas pessoas não estejam convencidas.

Vários meios de comunicação importantes tiraram a foto quando se descobriu que a imagem foi adulterada.

Essas agências citaram diversas alterações visíveis, como Princesa Charlottemangas, Príncipe Luís mão, e até mesmo o próprio cabelo da duquesa como pontos de manipulação, que foram então filtrados para aqueles nas redes sociais que tinham interesse na reviravolta bastante incomum dos acontecimentos.