Kate Middleton quebra o silêncio com declaração sobre confusão na edição de fotos do Dia das Mães

Kate Middleton quebrou o silêncio depois de admitir pela primeira vez que fez edições em sua imagem do Dia das Mães com seus filhos, o que gerou confusão em massa entre os fãs reais.

A Princesa de Gales pediu desculpas depois de postar uma imagem com seus três filhos nas redes sociais nas contas do Palácio de Kensington que foram editadas, com vários erros facilmente detectados.

Segredos revelados: tio de Kate Middleton revela detalhes intrigantes sobre sua recuperação e retorno

Resolvendo o incidente, Kate disse: “Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição. Gostaria de expressar minhas desculpas por qualquer confusão que a fotografia de família que compartilhamos ontem causou. Espero que todos que comemoram tenham tido um feliz Dia das Mães. C”.

A fotografia de Kate e seus filhos, Príncipe Jorge, Princesa Charlotte e Príncipe Luís – foi levado por Príncipe William. Foi a primeira vez KateEla, de 42 anos, foi atendida desde que passou por uma cirurgia abdominal em janeiro.

Fontes reais confirmaram que a Princesa de Gales fez “pequenos ajustes”, pois queria uma foto informal da família reunida para marcar o Dia das Mães, antes que a situação ficasse fora de controle.

“A família Wales passou o Dia das Mães junta e teve um dia maravilhoso”, acrescentou a fonte.

A foto que provocou pânico

Isso ocorre menos de 24 horas depois que agências de fotografia, incluindo PA, Associated Press e Reuters, emitiram um “aviso de eliminação” sobre a imagem e pediram a seus clientes que a removessem de todas as plataformas, alegando que ela havia sido adulterada.

“Observando mais de perto, parece que a fonte manipulou a imagem”, disse a AP. “Clientes, por favor, estejam informados de que a história a seguir foi eliminada e não deve mais ser usada.”

Fãs reais com olhos de águia já haviam afirmado que a manga do Princesa Charlotte’O cardigã não estava alinhado e KateO zíper quase desapareceu misteriosamente.

Uma legenda na postagem do Instagram, que ainda está disponível para visualização na plataforma, dizia: “Obrigado por seus votos gentis e apoio contínuo nos últimos dois meses. Desejamos a todos um Feliz Dia das Mães”.