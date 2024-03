Kate Middleton quebra teorias da conspiração com sua primeira saída após a cirurgia

Adepois de manter um perfil discreto desde dezembro após sua cirurgia abdominal planejada no início deste ano, Kate Middletona princesa de Gales, foi vista em público na segunda-feira, acompanhada por sua mãe, Carole Middleton.

Middleton42 anos, foi fotografada sentada no banco do passageiro de um Audi dirigido por sua mãe perto Castelo de Windsor. Apesar de tentar manter a discrição com óculos de sol, Middleton deu um leve sorriso, parecendo relaxado e feliz.

História em desenvolvimento…