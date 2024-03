Kate Middleton recebe mensagem encorajadora do irmão da princesa Diana

Kate Middleton está sentindo o amor de todos os cantos do mundo… inclusive de um membro proeminente de sua própria família que tinha uma ligação estreita com princesa Diana .

É uma mensagem bem simples do irmão da Princesa Di… mas mesmo assim significativa. Lembre-se, Diana sempre foi aplaudida por seu próprio filho enquanto passava pelo complicado divórcio de Rei Carlos no início da década de 1990.

E Spencer até comparou publicamente o escrutínio da mídia em torno do afastamento de Kate dos holofotes com a atenção da mídia em torno de Diana antes de sua morte no início desta semana – fazendo uma comparação mais direta entre as duas mulheres.