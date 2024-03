Kate Middleton revela diagnóstico de câncer; fazendo quimioterapia

Kate Middleton revelou que foi diagnosticada com câncer e atualmente está em tratamento de quimioterapia apenas dois meses após a cirurgia.

Em um vídeo de dois minutos divulgado na sexta-feira por meio de sua conta oficial de mídia social no X, o Princesa de Gales confirmou que ela começou seu primeiro curso de tratamento.

Última hora: surgiu um vídeo de Kate Middleton fazendo compras com o príncipe William

A realeza de 42 anos soube de seu diagnóstico depois de passar por uma “grande cirurgia abdominal” em janeiro na Clínica de Londres. Palácio de Kensington disse que não retomaria seus deveres reais até depois da Páscoa, mas isso agora pode ser adiado.

“A cirurgia foi bem-sucedida. No entanto, os testes após a operação revelaram a presença de câncer”, Kate disse em um comunicado gravado.

“Minha equipe médica, portanto, aconselhou que eu deveria fazer uma quimioterapia preventiva e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento.”

Kate prestou homenagem ao marido Guilherme, o Príncipe de Gales, e a mãe de três filhos admitiu que foi um momento difícil para a família depois de saber de sua condição.

“É claro que isso foi um grande choque, e William e tenho feito tudo o que podemos para processar e administrar isso de forma privada, para o bem de nossa jovem família”, acrescentou ela.

Clareza após semanas de especulação

Na época, o Palácio de Kensington apenas divulgou que a operação foi um sucesso e que a realeza passou duas semanas no hospital se recuperando logo após seu 42º aniversário.

“A Princesa de Gales aprecia o interesse que esta declaração irá gerar”, dizia o memorando de 17 de janeiro. “Ela espera que o público compreenda seu desejo de manter o máximo de normalidade possível para seus filhos”.

No entanto, a sua ausência da vida pública levantou preocupações sobre o seu estado, especialmente depois de ter sido submetida a uma cirurgia. Antes disso, sua última aparição em público foi no dia de Natal, onde ela apareceu em uma missa com William e seus três filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

Alguns podem estar se perguntando por que a Família Real demorou tanto para responder depois de semanas de especulações selvagens envolvendo A saúde de Kate e seu casamento com William. Rumores alegando que ele supostamente teve um caso com Rose Hanbury, a Marquesa de Cholmondeley, circularam durante o tempo de Kate fora dos olhos do público, embora não tenham sido fundamentados ou abordados pela família.