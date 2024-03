Kate Middleton sob os holofotes: os fãs dão mais razões pelas quais não acham que a mulher do vídeo seja a Princesa de Gales

TO mistério sobre o estado real de Kate Middleton não parou de crescer nas últimas semanas. A escassa informação que tem sido dada sobre a Princesa de Gales após a sua operação abdominal no passado dia 17 de Janeiro e toda a comoção causada pela sua primeira imagem oficial que, na realidade, foi manipulada, não têm ajudado a sociedade britânica e o resto do planeta a saiba com certeza como Kate Middleton é.

Esta segunda-feira foi divulgado um comunicado oficial do Família Real Britânica esperava-se que esclarecesse como ela está. Então vazou para a imprensa.

Mas nada disso aconteceu. O que veio à tona tarde da noite foi um breve vídeo publicado pelo TMZ e The Sun no qual Kate Middleton pôde ser vista acompanhada do marido, Príncipe William.

Este é o vídeo de Kate Middleton

Última hora: surgiu um vídeo de Kate Middleton fazendo compras com o príncipe William

Nele, a Princesa de Gales sai de sua “loja preferida” carregando uma sacola e com o marido ao seu lado. Kate Middleton parece ter uma atitude “feliz, relaxada e saudável”.

Mas o vídeo não é oficial nem tem ótima qualidade, pois a câmera fica um pouco distante dos protagonistas. Assim as redes começaram a arder e as teorias sobre a princesa reapareceram para todos aqueles que reivindicam informações sobre o seu estatuto real.

Conforme noticiado pelo The Sun, o casal foi neste fim de semana à loja preferida da princesa, localizada “numa fazenda” perto de Windsor, a 40 quilômetros de Londres. No vídeo, Kateum tanto magro, anda com bom passo e sorridente.

Mas o que, em teoria, deveria acalmar as águas sobre o que está a acontecer à Princesa de Gales teve o efeito oposto. Alguns especialistas não dão muita credibilidade ao vídeo e nas redes dão vazão a diversas hipóteses.

Decorações de Natal em março?

Muitos usuários estranham que em uma passagem do vídeo você possa ver decorações de Natal em uma das lojas atrás do Príncipe e da Princesa de Gales em meados de março.

É realmente Kate Middleton?

Outros não hesitaram em usar ferramentas de Inteligência Artificial para aprimorar o vídeo e esclarecer Kateimagem de afirmar enfaticamente que não é realmente ela.

Mas se não for Kate no vídeo…. Quem é? Algumas teorias da conspiração, sem qualquer prova, afirmam que ela é uma sósia e que está sendo preparada para substituir a Princesa de Gales.

Os rumores na imprensa britânica são intermináveis. Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias é que Príncipe William tem tido um caso com Rose Hanburyum amigo de Kate. Mas nada disso foi confirmado.

No final, a opacidade e a pouca informação da Casa Real Britânica sobre Middleton está fazendo com que a bola de neve gerada só aumente. Vamos aguardar o próximo capítulo desta história.