Kate Middleton supostamente vista visitando uma loja de fazenda, sem provas ou evidências

O Sun divulgou esta história no domingo, alegando que a Princesa de Gales estava no sábado em uma empresa local chamada Windsor Farm Shop – que fica a cerca de um quilômetro da casa de sua família em Adelaide Cottage.

De acordo com o meio de comunicação – que citou espectadores anônimos – afirma que essas pessoas pareciam “felizes, relaxadas e saudáveis” quando ela aparentemente foi acompanhada por Príncipe William . O Sun continua afirmando que eles passaram a manhã vendo seus filhos praticarem esportes… notando que os três pequenos não estavam com eles quando chegaram ao mercado.

Uma suposta testemunha ocular disse que ficou chocada ao ver Kate ali, por causa do turbilhão de rumores em torno de sua saúde e paradeiro… mas também apontou que o fato de ela estar andando provava que ela estava bem o suficiente para sair de casa.

Claro, o único problema com toda essa história é… não há nenhuma evidência para provar isso – e em um momento como este, quando a desinformação acabou, você tem que encarar isso com cautela.

Além de duas fotos que pretendem mostrar Kate nas últimas semanas – uma das ela no carro com a mãe e outro de ela e PW em um carroambos os quais estão sob escrutínio em meio ao Arquivo de fotos do Dia das Mães – não há nenhuma outra evidência de Kate em público.