Kate Middleton vista em novo vídeo curtindo a loja da fazenda Windsor com William

Reproduzir conteúdo de vídeo



TMZ/O Sol

O Kate Middleton afinal, o avistamento relatado nesta semana é real – porque um novo vídeo dela durante esse passeio apareceu … e o TMZ deu uma primeira olhada.

TMZ obteve um clipe que foi tirado de Kate no sábado enquanto ela e Príncipe William estavam visitando uma empresa a cerca de um quilômetro de sua casa em Windsor – conhecida como Windsor Farm Shop – onde O sol relataram que testemunhas oculares os viram no fim de semana passado.

Os espectadores sentiram que ela parecia “feliz, relaxada e saudável” enquanto caminhava pela loja – uma espécie de supermercado – e o casal não parecia se importar com o mundo.

Seus três filhos não estavam com eles… mas o The Sun também afirmou que eles passaram a primeira parte do sábado assistindo as crianças praticarem esportes. No início, não havia nenhuma evidência real para apoiar o relatório… mas agora, a primeira imagem real dela aqui apareceu, e é 100% dela.

Como você pode ver nesta filmagem, obtida pelo TMZ, Kate parece relaxada em roupas esportivas casuais… arrasando com um look todo preto com detalhes rosa. Seu portão é forte – um bom sinal, dada a suposta cirurgia abdominal. PW está ao lado dela enquanto eles saem da Farm Shop com sacolas nas mãos.

Ninguém por perto parece incomodá-los… e Kate, com certeza, parece realmente muito alegre aqui – sorrindo amplamente e até mesmo conversando com o marido.

Uma das testemunhas oculares que os viu, Nelson Silva, diz… “Notei um casal escolhendo pães e a mulher virou o rosto e senti como se já tivesse visto aquele rosto antes. .”

Ele acrescenta: “Fui para o meu carro e quando eles saíram da loja eu apenas os filmei. Acho que eles saíram do terreno por um portão. Eles simplesmente desapareceram e não viram nenhum carro. Eu só queria compartilhar com minha família imagens e mostrar o quão normais eles eram.”

Silva termina… “Kate parecia feliz e relaxada. Eles pareciam felizes só por poder ir a uma loja e se misturar. Kate parecia aliviada, como se fosse um sucesso ir a uma loja. Parecia natural.”

O casal caminhava em um ritmo relativamente rápido… e Kate, aparentemente, parecia estar bem. Francamente, é como se nada tivesse acontecido com ela… embora, é claro, saibamos que ela estava no Hospital por um tempo para um procedimento sério que a tirou de serviço.

A natureza exata da sua doença nunca foi esclarecida pelos funcionários do Palácio de Kensington.

A propósito, para todos os céticos que podem não acreditar que isso foi entendido como nos foi transmitido – investigamos os metadados… e não há dúvida, isso foi filmado no sábado, bem perto da casa do Príncipe e da Princesa de Gales. casa em Windsor. Então sim, é um vídeo legítimo.

Como dissemos, esta é a primeira vez que vemos Kate em público – isto é, fora de um carro – desde dezembro – e agora que a estamos vendo na natureza, com seus próprios pés, você deve estar se perguntando se isso irá satisfazer os teóricos da conspiração que assumiram o controle do TikTok.

Lembre-se, o Palácio diz que ela foi submetida a uma cirurgia abdominal em janeiro – e estava programada para ficar afastada pelo menos até a Páscoa. Apesar dessa linha do tempo… isso não impediu as pessoas de fazerem piadas/teorias da conspiração, que ficaram gravemente sérias no Dia das Mães.

Claro, estamos nos referindo a o arquivo do Photoshop visto ao redor do mundo… o que mostrou que Kate (ou alguém no Palácio de Kensington) tentou atacar o público. Foram feitas 16 alterações na foto… e ela já foi desmascarada várias vezes como falsa.

Kate acabou lidando com isso sozinha… embora, em nada além de uma declaração na mídia social. Muitas pessoas achavam que ela era caindo na espada e que o Palácio estava por trás das edições.

Depois daquele trabalho fracassado… todos pensaram que algo muito sério estava acontecendo – mas agora estamos vendo Kate por aí e aparentemente bem.