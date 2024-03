Kate Middleton vista em público pela primeira vez desde a hospitalização misteriosa

Kate Middleton veio à tona pela primeira vez desde sua hospitalização no início deste ano, que a deixou de lado por um bom tempo – e ela está se mantendo discreta… ou tentando de qualquer maneira.

A Princesa de Gales foi vista como passageira na segunda-feira em um veículo dirigido por sua mãe, Carole perto do Castelo de Windsor, no Reino Unido… e como dissemos, este avistamento é um grande problema, considerando que não a vemos desde dezembro.

Kate estava usando óculos escuros e parecia estar sorrindo aqui – não parecia haver nenhum outro parente com eles para este passeio … e o mesmo por segurança.

A questão é que… as pessoas têm se perguntado onde diabos ela estava e como ela estava – especialmente porque a condição com a qual ela está lidando foi mantida sob sigilo… com os oficiais reais apenas dizendo que ela passou por uma cirurgia abdominal e nada mais.