Kate Upton se prepara para a temporada de Justin Verlander na MLB de biquíni e os fãs reagem

Kate Upton voltou ao Instagram, sinalizando o início iminente da temporada de beisebol.

O ícone da Sports Illustrated e esposa de Justin Verlander saiu da entressafra com um passeio à beira da piscina e um novo contrato de patrocínio.

Os looks de maiô mais quentes da ‘Sports Illustrated’ de Kate Upton

Upton fez barulho na quinta-feira, vestindo um de seus biquínis de primavera e saboreando um gole de Vosa Spirits da última coleção High Line Tropics. Com Kate UptonApós o retorno, é evidente que a temporada de beisebol está no horizonte.

Como Upton e Verlander encontraram a temporada de 2023?

Esperemos que este ano traga mais estabilidade para Upton e Verlander. Refletindo sobre o ano passado, o casal proeminente da MLB se viu com o Mets de Nova York antes de retornar rapidamente a Houston para ajudar o Astros em sua busca pelo ALCS.

Apesar de VerlanderApós a recuperação contínua de uma cirurgia no ombro fora de temporada, o progresso recente é evidente. Embora ele não participe do treinamento de primavera, uma recente sessão de BP ao vivo de 20 arremessos indica avanços positivos.

Embora ele comece a temporada na DL, os relatórios sugerem um retorno ao Astros rotação até o final do próximo mês.

Enquanto isso, Kate Upton parece estar em sua melhor forma com a aproximação do dia de abertura. Com ela pronta para a ação, aumenta a expectativa para uma temporada cheia de emoção. À medida que a contagem regressiva para o dia do jogo continua, os fãs aguardam ansiosamente as contribuições de Upton, esperando nada menos que performances estelares desde o início.