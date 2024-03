Katy Perry viaja sozinha para ver Taylor Swift: Ela rompeu o noivado com Orlando Bloom?

EUpoderia estar tudo acabado por Katy Perry e Orlando Flor depois que ela fez sua última aparição pública sem o noivo, gerando temores de que eles pudessem ter terminado o noivado.

O casal está oficializado desde maio de 2016 e ficou noivo em 2019, tendo comemorado também o nascimento da filha, Margarida Pombaum ano depois.

Eles pagaram incríveis 15 milhões de dólares para comprar uma mansão em Santa Bárbara, Califórnia, embora não tenham conseguido se mudar devido a uma disputa com um vizinho.

Mas especulações recentes sugerem que esse é o menor dos seus problemas, já que eles têm enfrentado problemas em seu relacionamento, e o fato de não terem tomado providências para subir ao altar apenas alimentou especulações sobre seu status.

Pode ser que tudo acabe depois Perada supostamente viajou sozinha quando chegou à Austrália para ver seu amigo Taylor Swift se apresentar em Sydney no dia 23 de fevereiro. De acordo com o spiceend.com, esta é a indicação mais forte de que ela pode ter encerrado seu romance de longa data com Florescer depois de um período difícil para o casal.

O que foi ainda mais surpreendente foi que a cantora do California Girls, de 39 anos, optou por não usar seu anel de noivado, deixando as pessoas próximas ao casal especulando sobre a situação de seu relacionamento.

“É estranho que ela não estivesse com Orlando [Bloom]. Em vez disso, ela estava saindo com Rita reza e seu marido”, disse uma fonte ao canal.

A natureza intermitente de seu relacionamento

Não seria a primeira vez Perada e Florescer decidiram seguir caminhos separados. Perada e Florescer se separaram em fevereiro de 2017 e seus representantes compartilharam uma declaração conjunta para confirmar a divisão.

“Antes que rumores ou falsificações saiam do controle, podemos confirmar que Orlando e Katya estão ocupando um espaço respeitoso e amoroso neste momento”, dizia o comunicado. No entanto, o casal consertou as coisas um ano depois e ficou noivo pouco depois.

Estrela do Senhor dos Anéis Florescer47, foi recentemente forçado a descartar rumores de um rompimento com uma postagem sobre sua futura esposa nas redes sociais, enquanto Perada postou uma enquete em fevereiro perguntando a seus fãs se eles iriam “acertar aquilo”, em relação à sua outra metade.

Em novembro de 2023, Florescer ingressou Perada em Las Vegas para comemorar a última noite de sua residência. O casal parecia feliz por estar na presença um do outro, mas resta saber se desta vez eles resistirão.