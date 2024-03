Kayla Harrison reage ao treino de Cris Cyborg com Holly Holm para o UFC 300 e manda recado aos pesos galos

Kayla Harrison pode nunca conseguir lutar contra Cris Cyborg, mas ainda não consegue escapar do ex-campeão peso pena do UFC e Strikeforce.

Harrison e a lenda brasileira se cercaram por causa de uma luta potencial durante anos, no entanto, Harrison assinou com o UFC e desceu para o peso galo aparentemente acabou com qualquer vislumbre de esperança que restava para que isso acontecesse. No entanto, mesmo enquanto Harrison se prepara para sua estreia no octógono no UFC 300, ela ainda precisa ouvir o mesmo nome antigo, já que Cyborg viajou para o Novo México para ajudar Holly Holm a se preparar para enfrentar Harrison no dia 13 de abril.

“Ela adora mexer na merda da panela, não é?” Harrison disse quando questionado sobre o treinamento de Cyborg com Holm durante uma sessão de perguntas e respostas com fãs do UFC 300. “Vá para casa já, ninguém se importa.”

Harrison pode não ter muito a dizer sobre Cyborg, mas o mesmo não pode ser dito sobre Holm. Depois de assinar com o UFC, Harrison gostou de qualquer desafio que a promoção lhe lançasse, mas ficou honrada em ter a chance de enfrentar alguém como Holm, ex-campeão peso galo do UFC e membro do Hall da Fama Internacional do Boxe.

“Não uso a palavra lenda levianamente, mas acho que Holly é uma lenda no esporte”, disse Harrison. “Ela está no top 10 há anos, já foi campeã. Não vim aqui só para ver como posso me sair e lutar entre todos.

“Estou aqui para ganhar um título do UFC e terminar minha carreira no topo. Então Holly é um bom começo para isso.”

A mudança de Harrison para o UFC foi uma surpresa, considerando que ela lutou a maior parte de sua carreira no MMA na categoria até 155 libras, além de uma única no peso pena. A queda para 135 libras serve como seu teste mais difícil até agora, mas ela promete que está pronta para o desafio.

Além disso, a bicampeã olímpica sempre quis acrescentar um título do UFC ao seu currículo. Ela sabia que a única maneira de fazer isso seria passar para o peso galo.

“Quer dizer, quando comecei no MMA, o objetivo sempre foi ser campeão do UFC”, disse Harrison. “Foram muitos altos e baixos, alguns percalços pelo caminho, mas no final das contas esse era o objetivo quando vim para o MMA. Eu sabia que qualquer contrato que eu assinasse provavelmente seria o último contrato que assinaria. Se não agora, então quando? Estou pronto, estou disposto, sou capaz.

“Não quero olhar para trás e ter 70 anos e dizer: ‘Puta merda, gostaria de ter tentado.’ É hora de ir, querido.

Harrison reconheceu que nada será fácil em sua primeira aparição no peso galo, mas ela espera que o risco valha a recompensa.

“Realmente, o peso galo se tornou realidade e vai se tornar realidade no dia 12 de abril”, disse Harrison. “Não é algo que eu tenha pensado antes, mas eu sabia que qualquer contrato que assinasse seria o último. Esta oportunidade surgiu. Não quero olhar para trás na minha vida e dizer: ‘E se, e se, e se.’

“Sim, é um sacrifício. Sim, é uma merda. Sinto falta de pizza, sinto falta de biscoitos, sinto falta de brownies. Mas acredito que o ouro do UFC valerá a pena.”

Quanto à conquista do ouro, Harrison se recusou a dizer se lhe foi prometida uma chance pelo título com uma vitória sobre Holm no UFC 300. Mesmo assim, seria muito difícil negar isso a ela, especialmente com a atenção que ela recebeu desde que assinou com a organização.

Em vez de deixar isso ao acaso, Harrison disse que não deixará dúvidas de que é a pessoa que mais merece uma disputa pelo título depois de superar Holm no UFC 300. Ela também enviou uma mensagem bastante enfática ao resto da divisão peso galo agora que ela chegou.

“Meu foco é no dia 13 de abril, UFC 300, Las Vegas, ao vivo, Holly Holm e eu vamos jogar na jaula”, disse Harrison. “Pretendo dar uma surra tão grande que eles não tenham escolha a não ser me dar a chance pelo título depois disso. Está em minhas mãos.”

“Meus pensamentos [on the bantamweight division] há um novo xerife na cidade e no dia 13 de abril todo mundo vai descobrir.”