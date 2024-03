Keanu Reeves surpreende fãs nas redes sociais com novo visual para próximo filme

Keanu Reeves é um dos maiores nomes da cena de Hollywood. O canadense é conhecido por sua personalidade única e por seu bom trabalho diante das câmeras, interpretando personagens míticos como John Wick.

Sempre foi dito que a estrela de ‘Matrix’ é um dos artistas mais comprometidos do setor, tanto na forma como trata seus colegas quanto na seriedade com que trata seu trabalho. se envolvendo muito na produção.

Keanu Reeves revela que não se sente como John Wick até vestir o terno

Por esta razão, não é incomum que Reeves modificar sua aparência para melhor se adequar aos papéis de ator metódico, realizando transformações físicas ou mudanças em seu ‘visual’, como a que sofreu recentemente.

O canadense está atualmente filmando o filme ‘Outcome’, dirigido por Jonas Hille quando ele chegou ao set, as pessoas notaram seu novo estilo de cabelo.

Reeves decidiu despedir-se da crina que ostenta há alguns anos, cortando-a completamente e optando por um estilo mais fresco e curto.

A mudança foi amplamente elogiada nas redes sociais, onde os fãs elogiaram o novo visual ousado do ator, comentando que ele estava muito melhor e que até parecia ter sido “rejuvenescido” pela mudança de estilo.

Fãs encantados com a mudança de Keanu Reeves

Parece que mesmo aos 59 anos, a estrela de Hollywood ainda consegue chamar a atenção e permanecer relevante – e bastou um simples corte de cabelo.

O novo estilo do ator foi um dos assuntos mais discutidos nas redes sociais nos últimos dias, principalmente nos países de língua inglesa. A maioria dos usuários concorda que a mudança beneficia o ator, algo que também vem sendo comentado na mídia.

O Daily Mail noticiou as fotografias e descreveu O estilo de Reeves como “jovem”, principalmente devido à sua decisão de “trocar seus longos cabelos estilo John Wick por um novo corte de cabelo elegante”, referindo-se às imagens do ator canadense no set em Los Angeles.