Kenan Thompson aborda documentário da Nickelodeon ‘Quiet on Set’

O comediante compareceu ao ‘Tamron Hall Show’ na quarta-feira, onde estava divulgando seu filme “Good Burger 2” – que, ironicamente, é uma produção da Nickelodeon – e lhe perguntaram à queima-roupa o que ele achava de todas as histórias de terror que apareceu em ‘Quiet on Set’.

De todos os supostos abusos e coisas estranhas que supostamente estavam acontecendo com Nick – piadas inapropriadas para crianças, etc. – Kenan diz: “Eu não estava realmente ciente de muito disso, mas meu coração está com qualquer pessoa que tenha sido vitimada ou com suas famílias, entende o que quero dizer? Quer dizer, acho que é uma coisa boa que o médico seja e está exibindo coisas que precisam ser, você sabe, histórias que precisam ser contadas por causa disso, por uma questão de responsabilidade.”