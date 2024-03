Kenny Pickett fala sobre a saída de Pittsburgh e sua nova função nos Eagles

EUuma mudança surpreendente fora de temporada, Kenny Picketta ex-escolha do primeiro turno do Pittsburgh Steelers, se vê vestindo o verde e branco do Filadélfia Eagles depois de ser negociado em todo o estado da Pensilvânia. O ladrões optou por se separar de Pickett em troca de capital, uma decisão supostamente influenciada pela assinatura do Russel Wilson, que se tornou o novo titular do time ao chegar do Denver.

Surgiram relatórios indicando que Picketta reação de Wilson à assinatura de Wilson não foi bem recebida dentro do ladrões organização. De acordo com Gerry Dulac do Pittsburgh Post-Gazette, PickettA suposta má gestão da situação por parte de Mike, juntamente com preocupações comportamentais anteriores da temporada passada, levaram à decisão de Mike Tomlin de trocá-lo por Filadélfia em troca de Justin Campos.

Mike Tomlin sai furioso da coletiva de imprensa depois que Steelers perde para BillsTwitter

No entanto, Pickett negou qualquer irregularidade, dirigindo-se à mídia em uma coletiva de imprensa na Filadélfia enquanto se ajusta ao seu novo time. Em relação à assinatura de Russell Wilson, Pickett afirmou: “É o que é. Foi a portas fechadas. Estou confiante na maneira como lidei com isso.” Apesar da controvérsia em torno de sua saída de Pittsburgh Pickett expressou entusiasmo com sua nova oportunidade com o Águias.

Pickett esclareceu algumas de suas ações na temporada passada

Quando questionado sobre seu comportamento na temporada passada, particularmente sua recusa em se vestir como o terceiro quarterback de emergência em Seattle na semana 17, Pickett enfatizou que havia um plano em vigor e defendeu suas ações, afirmando: “Isso remonta a grande parte da comunicação. isso foi a portas fechadas… É o que é.”

Apesar de sua frustração com a narrativa em torno de sua saída de Pittsburgh, Pickett continua focado em sua nova função nos Eagles. Embora ele possa jogar como reserva atrás de Jalen Hurts, Pickett está determinado a aproveitar ao máximo sua oportunidade na Filadélfia.

Enquanto os Eagles se preparam para receber os Steelers em 2024, todos os olhos estarão voltados para Kenny Pickett, ansioso para ver como ele se sai em seu novo ambiente e se conseguirá provar que seus céticos estão errados.