March Madness fez jus ao seu nome mais uma vez como o Torneio da NCAA testemunhou seu primeira grande perturbação sobre Quinta-feira à noite.

Em uma reviravolta impressionante, o terceiro colocado do Kentucky Wildcats ficou aquém do 14º colocado do Oakland Grizzliescom este último saindo vitorioso com um Vitória por 80-76.

A derrota marca mais uma pós-temporada decepcionante para Kentuckysomando-se às suas dificuldades recentes em torneios.

Para o Kentucky, essa derrota é uma pílula difícil de engolir, especialmente considerando os problemas anteriores da pós-temporada.

Com um recorde de 1-3 em seus últimos três torneios, incluindo duas eliminações na primeira rodada como cabeças-de-chave número 2 e número 3, o Gatos selvagens enfrentam um pesadelo recorrente de eliminações precoces.

Jack Gohlke leva Grizzlies a uma vitória histórica



O embate entre Kentucky e Oakland será lembrado como um dos resultados mais inesperados em Torneio da NCAA história.

Liderados por um desempenho estelar de Jack Gohlkeque somou impressionantes 32 pontos, incluindo 10 arremessos de três pontos, o Grizzlies Dourados orquestrou uma reviravolta memorável, garantindo apenas o segundo Torneio da NCAA vitória e a primeira no campo de 64.

Apesar da gestão do técnico John Calipari e de uma extensão de contrato de 10 anos, Kentucky as lutas pós-temporada persistem, deixando torcedores e analistas questionando a trajetória do time.

Enquanto isso, Oakland treinador principal, Greg Kampeexpressou a determinação e prontidão de sua equipe para enfrentar o melhor, sentimento ecoado por seu excelente desempenho em quadra.

“Queríamos o Kentucky porque eles são os melhores” treinador principal Greg Kampe disse na coletiva de imprensa pós-jogo. “Queríamos isso e queríamos encenar, e nossos filhos se destacaram”.

O jogo em si apresentou Oakland resiliência e habilidade tática, com sua zona de confronto provando ser um desafio significativo para Kentucky guardas estelares.

Apesar das lutas iniciais, Oakland assumiu o controle do jogo e manteve a liderança durante a maior parte da noite, deixando Kentucky seguindo atrás.

Olhando para frente, Oakland jornada no Torneio da NCAA continua enquanto eles se preparam para enfrentar Tecnologia do Texas ou Estado da Carolina do Norte no segundo turno.

Com novo impulso e confiança, os Golden Grizzlies estão preparados para causar ainda mais ondas no torneio, deixando os entusiastas do basquete na ponta dos seus assentos.