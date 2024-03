Khabib Nurmagomedov diz que Justin Gaethje x Max Holloway ‘não faz sentido’, bagunça a imagem do título dos leves

Khabib Nurmagomedov não entende o que o UFC está fazendo.

Em abril, o UFC 300 acontecerá em Las Vegas, Nevada, e uma das lutas mais esperadas da noite será a luta pelo título “BMF” entre o desafiante dos leves Justin Gaethje e o ex-campeão dos penas Max Holloway. É uma disputa que muitos acreditam que poderia acabar como a Luta do Ano, mas há uma questão importante: Gaethje era o suposto próximo desafiante do campeão dos leves, Islam Makhachev.

Makhachev pretende defender seu título em junho, provavelmente na estreia do UFC na Arábia Saudita, mas com Gaethje agora com cartão amarelo contra Holloway, e o ex-campeão dos leves Charles Oliveira com cartão amarelo contra Arman Tsarukyan na mesma noite, isso não deixa Makhachev com um muitas opções, pelo menos é o que diz seu amigo e companheiro de equipe.

“Todo respeito por Max Holloway, mas não sei e não entendo por que o UFC faz essa luta”, disse Nurmagomedov ao MMA Junkie. “Justin Gaethje x Max Holloway, não faz sentido na minha opinião. Na minha opinião, Holloway deveria lutar com [Ilia] Topuria em seguida, talvez em setembro. Justin Gaethje deve lutar contra o Islã em maio ou junho, e Tsarukyan x Oliveira, eles lutam em abril. Quem vencer deverá enfrentar o vencedor do Islam x Justin Gaethje, no final do ano, em Abu Dhabi. Acho que isso faz mais sentido.”

Nurmagomedov não está sozinho nesta linha de pensamento, já que alguns fãs se perguntaram o que essas reservas significariam para Makhachev. A conquista do título dos penas por Topuria complicou ainda mais as coisas, já que Holloway também teria sido um adversário lógico para o novo campeão. Agora tudo está no ar, mas por mais que tudo aconteça, Khabib está confiante em seu protegido.

“Agora, Topuria lutará com quem se Holloway perder?” Nurmagomedov disse. “Movsar [Evloev] é a melhor opção. Não sei se Dana White vai dar a ele [a title shot]. Na minha opinião, ele merece isso. Eu não entendo. Não faz sentido porque eles não dão ao Islã Justin Gaethje. Por que eles o fazem lutar contra Holloway.

“Não entendo o que o UFC planejou, mas o Islam está pronto para lutar com qualquer um.”