Kim Kardashian adiciona combustível às especulações reais com legenda atrevida no Instagram

Aem meio às especulações contínuas em torno da saúde e do paradeiro de Kate MiddletonKim Kardashian injetou uma dose de humor na conversa com um irônico Postagem no Instagram.

As conexões de Kim Kardashian levam seu filho a passear com Lionel Messi

Postagem divertida de Kim no Instagram

Kardashian levou para Instagram para compartilhar uma série de fotos dela mesma adornada com uma camiseta vintage da turnê, legendando a postagem com um aceno brincalhão à recente ausência de Kate Middleton.

Em meio às preocupações com o Princesa saúde após sua cirurgia abdominal em Janeiro, Kim brincando, declarou que ela era “indo para encontrar Kate.”

Embora alguns fãs tenham apreciado de Kim opinião despreocupada sobre a situação, outros expressaram desaprovação, destacando a gravidade do Kate recuperação.

Apesar das reações mistas, de Kim post gerou uma enxurrada de conversas online, com fãs e celebridades participando da conversa.

O momento de de Kim a postagem coincidiu com relatos da viagem de esqui do Príncipe Harry para Aspen, Califórniaao lado Corey Gambleo namorado de Kris Jenner, Kim Kardashian mãe.

O Duque de Sussex a ausência de compromissos oficiais levantou suspeitas, alimentando ainda mais as especulações em torno da família real.

A recente cirurgia da princesa Kate e a subsequente ausência de aparições públicas geraram especulações e preocupações generalizadas.

Os relatórios sugerem que o casal real pode abordar Kate condição de saúde nas próximas semanas, potencialmente esclarecendo seu processo de recuperação.

Kim Kardashian sentada na quadra em jogo do Lakers



Seguindo suas travessuras no Instagram, Kardashian foi vista na quadra no jogo do Los Angeles Lakers contra o Golden State Warriors, acompanhada por seu filho Saint West.

Vestido com um conjunto chique, Kim exalava seu estilo característico enquanto desfrutava de um jogo de basquete com seu filho mais velho.

Coelhinho Mau, Jennifer Lopez e Ben Affleck também foram vistos em Centro de grampos pegar Lebron James confronto contra Stephen Curry.