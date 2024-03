Kim Kardashian é mais popular do que Bianca Censor em termos de pesquisa, apesar do hype

Kim Kardashian pode parecer um fracasso hoje em dia em comparação com Bianca Censori – quem é a garota “isso” agora – mas em termos de quem está sendo mais pesquisado… é o OG.

Estávamos curiosos para saber quais dessas mulheres estavam se aglomerando nas telas de seus computadores para ver mais desses dias – imaginando que poderia ser BC por causa de todos esses roupas selvagens e escolhas de estilo ela tem se exibido ultimamente com Kanye West – mas acontece que… estávamos errados.

De acordo com alguns dados básicos do Google Trends… parece que Kim K é na verdade quem foi mais pesquisado na plataforma nos últimos 90 dias – um período em que a popularidade, a visibilidade e o apelo mainstream de Bianca aumentaram inquestionavelmente.

Dê uma olhada neste gráfico para ver os resultados – ele mostra que Kim (em vermelho) teve pesquisas mais consistentes e predominantes desde 20 de dezembro. 19 … e embora Bianca tenha tido muitos picos nos últimos meses, Kim está batendo nela com mais frequência.

Os dados também mostram como as pesquisas entre essas mulheres – sendo o nome completo o termo-chave em questão – se dividem em todos os EUA… e KK supera BC em todos, exceto 1.

Parece que o estado de Wyoming teve mais pesquisas por “Bianca Censori” no Google do que por “Kim Kardashian” nos últimos 90 dias… o que é um pouco aleatório. Mas ei, eles gostam do que gostam!

Então, novamente … Kanye tinha um rancho inteiro lá, então talvez seja apenas o amor de Ye.

De qualquer forma, não há dúvida de que Kim é mais popular do que Bianca no que diz respeito ao Google – mas mesmo para uma ferramenta como SEMrush (que é especializada em pesquisa e análise de palavras-chave e à qual temos acesso), Kim leva o bolo lá também … luva com facilidade.

Também analisamos seus respectivos nomes e sobrenomes – e Semrush obteve alguns insights interessantes… ou seja, durante um período de 12 meses, Kim tem uma média mensal de 1 milhão de pesquisas por seu nome… enquanto Bianca atinge 673k na mesma janela.

O detalhamento da Semrush também observa que o nome de Kim é uma das palavras-chave mais desafiadoras para competir online – com dificuldade de 100%, enquanto Bianca está com 53% atualmente.

A média de pesquisas de Kim – mais uma vez, apenas pelo nome e sobrenome juntos, como uma unidade – é muito mais nivelada e nivelada ao longo de um período de 12 meses em termos de capacidade de tendência… e as pesquisas de Bianca são mais ascendentes e descendentes, com altos e baixos muito altos. Então, mais disperso.



A questão é… parece que os anos de marca e reconhecimento do nome de Kim estão valendo a pena quando se trata do que as pessoas procuram online no que se refere a ela e Bianca – o que supomos que faz sentido, já que ela é uma celebridade legada e tem já existe há muito tempo.

Bianca, por outro lado, é relativamente nova na cena de Hollywood… então seus números são bastante impressionantes, considerando de onde ela veio – relativa obscuridade, claro.