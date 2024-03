Kim Kardashian está gastando muito dinheiro para que seus filhos aproveitem os jogos da Euro 2024 na Alemanha

Kim Kardashian está em todo lugar, mas ela surpreendeu os fãs de futebol no verão passado quando apareceu no Inter Miami jogos para ver Lionel Messi. Seus filhos, Santo e Salmosão grandes fãs de futebol, então Kim ajudou a realizar seus sonhos.

De acordo com uma fonte do The Sun, Kim está planejando uma viagem com todos os recursos para assistir a alguns jogos durante o Euro 2024 torneio na Alemanha neste verão. E seus filhos vão querer agradecê-la muito por isso.

Kim Kardashian gastará um quarto de milhão de dólares na viagem Euro 2024

Segundo a reportagem, a família Kardashian comparecerá ao Espanha-Croácia jogo da fase de grupos no estádio Olímpico em Berlim, no dia 15 de junho. Eles seguirão então para o Arena Veltins assistir Inglaterra assumir Sérvia no dia seguinte.

A seguir seria Portugalprimeiro jogo do grupo contra Tchecaque contará com Cristiano Ronaldo. Estão sendo feitos planos para um conhecer e cumprimentar com a lenda do futebol.

Vários outros jogos estão em seu radar, incluindo o final em 14 de julho. Seus filhos vão adorar esta viagem, embora isso supostamente a atrapalhe quase US$ 250 milhões no total.

Qualquer coisa pelas crianças, especialmente quando você tem dinheiro como Kardashian tem.