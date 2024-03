Kim Kardashian permanece calada sobre o diagnóstico de câncer de Kate Middleton depois de brincar online

Kim Kardashian fiquei calado sobre Kate Middleton A chocante revelação do câncer na sexta-feira … isso depois que a estrela do reality show criou polêmica sobre seus recentes comentários irreverentes sobre a princesa.

Enquanto eles corriam para dentro do SUV que os esperava, um dos fotógrafos lançou uma pergunta a Kim, pedindo-lhe um comentário sobre Kate. Kim nem reconheceu o fotógrafo antes de desaparecer dentro do veículo com Saint e ser levado embora.