Kim Kardashian retoma uma página de Bianca Censori enquanto ela mostra carne em nova postagem

Aembora Kim Kardashian tem mostrado um estilo mais conservador nos últimos anos, isso não significa que ela não tenha mostrado um pouco de pele no passado. Houve um tempo em que Kim Kardashian era uma criadora de tendências da moda e ainda o é em muitos aspectos. O problema é que as pessoas que seguem cegamente o que Kanye West está fazendo sempre ficará do lado dele e eles estão dizendo que Kardashian é um Censores Bianca imitador. Por que eles estão dizendo isso de repente? Bem, a estrela de reality show e socialite postou recentemente uma foto onde mostra um pouco mais de pele do que recentemente. As pessoas estão começando a comentar a imagem e afirmando que Kim está tentando copiar Bianca.

Bianca Censori deslumbra com meias transparentes neon em encontro com Kanye WestTwitter

Kim Kardashian quebrou a internet primeiro

Quem diz que Bianca Censori tem um estilo único esqueceu claramente que Kim Kardashian estourou a internet com aquela famosa capa da revista PAPER. Kim mostrou seus glúteos em uma capa já lendária que foi repleta de muitas imagens NSFW, mas ainda assim artísticas. Isso aconteceu quando Kim ainda era casada com Kanye West, o que pode ou não ter algo a ver com a decisão de mostrar seu corpo daquela forma. A última postagem dela é um lembrete de que ela ainda tem tudo para quebrar a internet, se quiser. Mas a sua vida como mãe não a torna tão fácil como no passado.

Para Kim Kardashian, dar o melhor exemplo possível aos filhos é tudo o que importa no momento. Fazer mais sessões de fotos é revelador, pois pode não ser aconselhável para uma magnata dos negócios como ela. No momento, ianca Censori é uma jovem recém-casada e pode se vestir como quiser. Talvez se ela tiver filhos com Ye, sua mente mude, mas não por enquanto. Kardashian não está copiando ninguém, ela basicamente inventou esse estilo de moda. Deixaremos todos os nossos recibos aqui.