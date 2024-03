Kim Mulkey não quer que seu ‘problema’ seja uma distração para Angel Reese e sua equipe

Treinador da LSU, Kim Mulkey prometeu que não deixaria uma situação iminente Washington Post “artigo de sucesso” sobre ela descarrilar o atual campeão nacional Tigers durante o torneio feminino da NCAA.

Uma onda dominante no segundo tempo, liderada pelo atacante estrela Anjo Reese e guarda dinâmica Flau’Jae Johnsonprovou que Mulkey estava certo – pelo menos por enquanto.

Os 20 pontos e 11 rebotes de Reese e os 21 pontos de Johnson ajudaram o terceiro colocado LSU conseguiu uma vitória por 83-56 no segundo turno sobre o 11º colocado Médio Tennessee no domingo.

“Escute, cara, não vamos permitir que um repórter desprezível nos distraia do que estamos tentando fazer. De jeito nenhum”, disse Mulkey. “Meus filhos nem sabiam que eu disse isso ontem. Aquela equipe não está envolvida nisso. Eles ficaram em choque quando viram tudo isso na internet.”

Mulkey ganhou as manchetes quando criticou o Washington Post e até ameaçou com ação legal.

Reese disse no domingo que não sabia nada sobre isso, mas outros companheiros de equipe sabiam.

“O técnico Mulkey nos protegeu o ano todo, então precisamos contar com o apoio do técnico Mulkey”, disse o atacante Aneesah Amanhã, que marcou 19 pontos. “Temos que jogar duro e uns pelos outros – e isso é tão simples quanto é.”

LSU perdia por nove no terceiro quarto antes de alcançar uma vantagem confortável no segundo tempo e encerrar a seqüência de 20 vitórias consecutivas dos Blue Raiders.

“Eu não queria decepcionar meu time”, disse Reese, que deu um longo abraço com Mulkey na linha lateral quando ela fez o check-out nos minutos finais.

Reese também observou que ela pode ter jogado sua última partida na quadra da LSU porque ainda não decidiu se se tornará profissional após esta temporada.

“Então, fiz o que fosse preciso para vencer”, disse Reese. “E eu e a treinadora temos esse tipo de relacionamento em que ela pode chegar até mim e falar comigo, tipo, ‘eu preciso de você’, e me dar o incentivo que eu preciso.”

MTSU (30-5) liderou por 41-32 e parecia preparado para aumentar a diferença quando Reese tropeçou em um companheiro de equipe caído em uma tentativa de bandeja e caiu na quadra, enviando os Blue Raiders em um intervalo de 5 contra 4 para o outro lado.

Mas Jalynn GregoryO 3 aberto de Reese ricocheteou na borda traseira para o guarda da LSU, Last-Tear Poa, que disparou a bola para a quadra, onde Reese tinha acabado de se levantar e fazer uma bandeja incontestada.

Essa jogada gerou uma sequência de 10-0, alimentada em parte pelo pull-up jumper de Mikaylah Williams na transição e seu canto esquerdo 3, que colocou os Tigers novamente na frente, 42-41.

“Uma posse pode mudar tudo”, disse Reese. “Isso poderia ter sido a posse.”

No final do trimestre, Johnson forçou uma rotatividade ao empatar as ações da MTSU Por Mia Scottseguiu com um 3, e mais tarde acertou um salto de resgate e queda quando o relógio de arremesso expirou.

“Todo mundo teria que aguentar, descer e fazer o que fosse preciso”, disse Johnson, cujas gesticulações triunfantes após cada grande jogada levavam a multidão a um frenesi ensurdecedor.

“Tínhamos energia. Quero dizer, sinto que todos sentiram essa mudança”, continuou Johnson. “Meu estômago estava borbulhando. Eu disse: ‘Não vou para casa’.”

LSU acabou superando Middle Tennessee por 27-8 durante as 8:22 finais do terceiro quarto para assumir uma vantagem de 59-49 na bandeja de Reese. Os Tigres subiram até 30 pontos depois disso.

“Se eles decidirem jogar o resto do ano como fizeram no segundo tempo, serão difíceis”, disse o técnico do MTSU, Rick Insell. “Eu assisti muitos filmes sobre eles. Aquela segunda metade foi tão boa quanto eu os vi jogar este ano. … Se eles decidirem fazer isso, terão outra chance de enforcar outro bandeira.”

Centro inicial MTSU de 6 pés-6 Anastasia Boldyreva marcou nove pontos e bloqueou três chutes, mas cometeu falta pouco antes do final do terceiro quarto.

Savannah Wheeler, a Jogadora do Ano da Conferência dos EUA, marcou 21 e Scott marcou 15 para o Middle Tennessee, que perdeu pela primeira vez desde 30 de dezembro.

Williams adicionou 16 para LSU, que saltou para uma vantagem de 24-15 antes de cair no segundo quarto. Os Blue Raiders superaram os Tigers por 25-18 no primeiro tempo e lideraram por 36-32 no intervalo.

GRANDE IMAGEM

MTSU: Os Blue Raiders caíram para 0-5 de todos os tempos na segunda rodada do Torneio da NCAA.

LSU: LSU superou os Blue Raiders por 30-18 na pintura. Os Tigres também acertaram 41,7% (5 de 12) na faixa de 3 pontos.

“Achei que nossa energia, pensei que nossa agressividade, pensei que nosso esforço no segundo tempo os desgastou”, disse Mulkey. “Mesmo quando eles tinham boa aparência, eles não os faziam.”

A SEGUIR

LSU segue para Albany, Nova York, para as semifinais da região de Albany 2, onde enfrenta o vencedor da UCLA e Creighton. Mais uma vitória poderia colocar os Tigers contra Iowa e a maior artilheira de todos os tempos da NCAA, Caitlin Clark, em uma revanche do jogo do título nacional do ano passado.