Kim Mulkey pediu à LSU que fosse mais física, o que levou à prisão do irmão do jogador

Tele primeiro quarto do Tigres da LSU‘perda para o invicto Gamecocks da Carolina do Sul no Campeonato do Torneio SEC teve um início aquecido entre Anjo Reese e Kamilla Cardosomas o treinador principal Kim Mulkey não achei que o jogo fosse físico o suficiente.

Mulkey, 61, teve uma explosão lateral com um repórter após o final do primeiro quarto porque ela não achava que faltou fisicalidade em todo o torneio e acabou realizando seu desejo.

Kim Mulkey intimida o entrevistador que fez uma pergunta simples sobre a LSU e a Carolina do Sul

“Vamos agora”, respondeu Mulkey. “Não acho que tenha sido físico neste torneio. O que você quer que eu diga? Acho que nos saímos bem. A mesma coisa aconteceu em nossa casa. Tínhamos uma vantagem e desistimos de 3s no final do quarto. Nós simplesmente desisti de 3s, fiz duas reviravoltas, desisti de dois lances livres, desisti de um balde.

“É assim que as boas equipes vencem. Aproveitam as oportunidades. A gente sai. A gente sai na frente e aí tem rotatividade no final do trimestre e eles sobem [and take] uma vantagem de três pontos. A mesma coisa aconteceu em Baton Rouge.”

Irmão de Flau’Jae Johnson preso

O jogo ficou violento faltando dois minutos para o final do quarto período, quando o LSU Flau’Jae Johnson caiu no chão depois que Cardoso a empurrou.

Membros de ambas as equipes começaram a se empurrar e o irmão de Johnson pulou da arquibancada para a quadra para defender sua irmã.

Ele foi algemado e preso por fazer isso enquanto os policiais assumiam o controle da situação. A Carolina do Sul conseguiu fechar a vitória do título.