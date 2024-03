Kim Zolciak e Kroy Biermann ainda brigam em meio ao divórcio em andamento

Kim Zolciak dar Kroy Biermann pode não estar tendo tantas explosões públicas como no ano passado… mas o divórcio ainda está em andamento, com fontes nos dizendo que a luta nunca para.

Os problemas financeiros do casal foram bem documentados, é claro… com o IRS e uma série de outros cobradores de dívidas exigindo dinheiro que dizem que o casal deve.

Para piorar a situação, Kim e Kroy parecem não conseguir vender sua casa… um influxo potencial de dinheiro que poderia aliviar alguns de seus problemas financeiros. Já baixaram o preço duas vezes, vindo até o fundo da listagem original de US$ 6 milhões para US$ 4,5 milhões.

Esta saga de divórcio já dura há algum tempo… com Kim e Kroy correndo para o tribunal para entrar com o processo de volta em maio do ano passado. Eles cancelaram o divórcio alguns meses depois, antes de Kroy entrar com o pedido novamente em setembro.