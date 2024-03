Kim Zolciak e Kroy Biermann nomeados avaliadores de aptidão parental em caso de divórcio

Os serviços do avaliador incluem entrevistas com Kim, Kroy e seus filhos, visitas domiciliares, observação da dupla e de seus filhos, possível observação escolar e consultoria com profissionais que já trabalharam com a família.

Além disso, o avaliador tem o direito – e a autoridade – de investigar todos os aspectos do caso. Isso significa que o profissional nomeado pode inspecionar todos os registros… seja do Departamento de Serviços à Família e Crianças, à escola infantil, ao hospital, aos prestadores de serviços médicos, à polícia e muito mais – tudo e qualquer coisa relacionada ao caso de Kim e Kroy. ninhada, basicamente.

Este serviço não será barato para as estrelas do Bravo, aliás… cada um deles terá que pagar US$ 2.500 únicos pelo avaliador – totalizando US$ 5.000. Lembre-se, Kim e Kroy tiveram alguns problemas financeiros notáveis ​​​​ultimamente – e os enfrentaram ações judiciais sobre dívidas não pagas de cartão de créditoetc.