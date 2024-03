Primos Kirk superou uma lesão no final da temporada para mudar o cenário e fazer uma nova tentativa no NFL. O quarterback se recuperou da lesão que encerrou sua temporada de 2023 em Semana 8bem a tempo de assinar um contrato plurianual de um milhão de dólares com o Falcões de Atlanta.

Primos teve seis boas temporadas com o Minnesota Vikings. Desde que chegou em 2018, o Estado de Michigan produto liderou o Vikings à pós-temporada duas vezes, foi chamado para o Pro Bowl três vezes, e deixa o time com 50 vitórias, 37 derrotas e um empate.

A temporada de 2023 foi de altos e baixos para Primos e Minesota. Antes da lesão, ele tinha um recorde de 4-4, com 2.331 jardas ganhas, 216 finalizações em 311 tentativas, 18 passes para touchdown e cinco interceptações.

Após a lesão do veterano de 12 anos, o Vikings tentou alternar Josh Dobbs e Jaren Salão no comando do ataque, mas terminou a segunda metade da temporada com um recorde de 3-6 e 7-9 no geral.

Chegada dos primos em Atlanta

Primos’ partida de Minesota não poderia ter vindo em melhor hora para o Falcões. A partida de Artur Smith há algumas semanas e a chegada de Raheem Morris como técnico abriu a possibilidade de contratação do ex Redskins de Washington quarterback.

Assim que o NFL horário permitido, Atlanta estendido Primos um contrato de quatro anos no valor de US$ 180 milhões, de acordo com Tom Pelissero, membro da NFL Network. Mike McCartney, representante de Cousins, confirmou o acordo sem revelar detalhes financeiros.

Analistas acreditam que o quarterback do terceiro ano Desmond Cavaleiro será o reserva de Cousins ​​​​após dois anos ruins no comando do crime. A chegada de Primos não deixaria espaço para veterano Taylor Heineckeque não conseguiu ganhar a confiança de Morris apesar de ter substituído Cavaleiro em várias ocasiões.

Não houve acordo com Minnesota

A maioria dos analistas esperava que Primos e a Vikings chegaria a um acordo. No entanto, desde o Combinação de Escotismo, Vikings Director Geral Kwesi Adofo-Mensah – O melhor de Kwesi Adofo-Mensah mostrou que as negociações não foram tão tranquilas como se previa.

Em comunicado divulgado hoje, Adofo-Mensah admitiu que conversa com Primos e McCartney não tinha sido frutífero. “Depois de um diálogo significativo e positivo com Kirk e seus representantes, não conseguimos chegar a acordo sobre um contrato que se adaptasse às visões de curto e longo prazo tanto para Kirk e a Minnesota Vikings“,Adofo-Mensah disse.

Ele também garantiu que a equipe já tinha planos alternativos caso Primos preferiu explorar a agência gratuita. “Estamos avançando com planos que nos permitem continuar construindo um elenco que possa competir por um campeonato“, explicou o Vikings Director Geral.