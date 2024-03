Kirk Cousins ​​supostamente está considerando mudar sua família de Minnesota para este rival da NFC

Primos Kirk e a Minnesota Vikings estão juntos há seis anos, mas a parceria pode chegar ao fim neste mês, quando o quarterback veterano se tornar um agente livre pela segunda vez em seu NFL carreira. Primosque detém vários Vikings ultrapassando recordes, está fazendo progressos constantes na recuperação da ruptura do tendão de Aquiles direito que encerrou prematuramente sua temporada de 2023 – e lançou dúvidas sobre seu futuro no futebol.

Minesota está interessado em trazer Cousins ​​de volta com um contrato de curto prazo, mas o jogador de 35 anos terá vários pretendentes famintos por zagueiros perseguindo-o no mercado aberto. E de acordo com um relatório de ProFootballTalkuma conexão familiar poderia fazer com que Cousins ​​deixasse o meio-oeste e se mudasse para o sul.

Os primos poderiam se mudar… para Atlanta!

Mike Florio relatou que Cousins ​​​​está “considerando seriamente” pegar e se mudar para Atlanta – o que indicaria que ele pretende ingressar no Falcões na agência gratuita este mês. Esposa dos primos, Júliacresceu perto de Alpharetta, Geórgiae seus pais ainda moram na área de Atlanta.

Treinador principal dos Vikings Kevin O’Connell tem um relacionamento próximo com Cousins ​​​​e manifestou grande interesse em mantê-lo como quarterback do Minnesota em 2024. Mas a franquia está sem tempo para aproveitar sua janela de negociação exclusiva com Cousins, que termina em 11 de março. O grupo de cérebros de Minnesota – incluindo o gerente geral Kwesi Adofo-Mensah – O melhor de Kwesi Adofo-Mensah e proprietário de longa data Zygi Wilf – também tem que assinar receptor superstar Justin Jefferson a uma extensão de contrato que possivelmente o tornará o recebedor mais bem pago da NFL.

A calmaria nas negociações com Cousins ​​​​- que levou os Vikings aos playoffs duas vezes em seis temporadas – pode ser interpretada como a decisão da franquia de passar para um sinalizador mais jovem e mais barato para formar dupla. Jeferson próxima temporada.

Falcons precisam de uma solução no quarterback

Espera-se que Atlanta faça uma mudança como zagueiro nesta entressafra, depois de não ter conseguido chegar aos playoffs em 2023. Os Falcons se mudarão para substituir o titular Desmond Cavaleiro com uma mercadoria mais comprovada, e quatro vezes Pro Bowler Cousins ​​seriam adequados.

Sob o comando do novo técnico Raheem Morris, os Falcons esperam dar um salto em 2024 e vencer um fraco NFC Sul. Atlanta tem jogadores jovens e intrigantes, todos escolhidos com escolhas de alto draft, como Drake Londres, Kyle Pittse Gergelim Robinson. Adquirir um quarterback sólido para levar a bola pode facilmente ser a diferença entre ir 7-10 e 10-7 em 2024 – embora ainda restem dúvidas sobre o tendão de Aquiles de Cousins.