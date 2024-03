‘KO por loucura do quadril’: profissionais reagem à finalização bizarra de Jacob Malkoun sobre Andre Petroski no UFC Atlantic City

A segunda luta do UFC Atlantic City terminou de uma forma muito estranha – e com Jacob Malkoun conseguindo sua primeira finalização no UFC no processo.

Malkoun enfrentou Andre Petroski em uma luta de peso médio no sábado, e no início do segundo round, Petroski cronometrou uma perna dupla – aparentemente perfeita – mas depois caiu no chão antes de receber um chute forte nas costelas e um ground and-pound de Malkoun para encerrar a luta. O replay pareceu mostrar que a cabeça de Petroski atingiu o quadril de Malkoun com força suficiente para atordoá-lo, e Malkoun aproveitou a situação para conseguir a vitória.

Veja como os lutadores profissionais do passado e do presente reagiram ao final bizarro – e aos mais de cinco minutos de ação que o precederam – abaixo.