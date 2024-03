Kris Jenner expõe os planos conjugais das filhas Kendall e Kim Kardashian

Co que acontece na vida do Família Kardashian é sempre de grande interesse para seus milhões de seguidores, e a responsável por administrar o destino da família é sua matriarca Kris Jenner.

A empresária de sucesso surpreendeu o mundo com uma confissão sobre suas filhas Kendall e Kim Kardashianplanos de casamento.

De acordo com a revista PEOPLE, Kris disse que as mulheres de sua família “não têm planos de casamento” ainda.

“Estamos todos nos divertindo”, acrescentou ela sobre ela e sua filha Kendallque há rumores de que está se reconciliando com seu ex-namorado, estrela da NBA Devin Bookerque joga pelo Fênix Sóis.

Kris fez a admissão em um evento de arrecadação de fundos para Dionne Warwick e Dee Ocleppo Hilfiger hospedado pela AIDS Research Foundation, junto com seu namorado de longa data Corey Gamble.

O que está acontecendo com suas outras filhas?

A atualização vem depois que uma fonte revelou que Khloé Kardashianque já namorou Odell Beckham Jr.está supostamente preocupado que KimO relacionamento de John com o jogador da NFL está ficando muito sério.

“Khlo está chocado com isso Kim está ficando sério com Odell”, disse uma fonte ao Heat World.

Eles também abordaram que Khlo aprovou anteriormente o romance do casal pensando “ele era um cara legal o suficiente”, antes de admitir, “mas ele definitivamente pode ser um pouco jogador, e ela não consegue acreditar Kim optei por ignorar isso.”

Kris vai se casar novamente?

Krisque já foi casado com o advogado Robert Kardashian com quem teve seus três primeiros filhos, Kourtney, Kim e Khloe. Ela então se casou com o ex-atleta olímpico dos EUA Caitlyn Jennerque era conhecido como Bruce durante o casamento, antes de ela se declarar trans em abril de 2015. Com Jennerela teve mais duas filhas, Kendall e Kylie.

Quando questionada sobre seus próprios pensamentos sobre se casar novamente, Kris tem estado um pouco hesitante.

“Você sabe que nunca diz nunca, mas costumo dizer que não é isso que acho que deveria fazer de novo por causa do meu passado”, disse o homem de 68 anos. Laura Água em seu ‘Divórcio é uma merda!’ programa de podcast em 2018.