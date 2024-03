Kristin Cavallari explica como conheceu o novo namorado Mark Estes

Vamos ser honestos com Kristin Cavallari

Não é exatamente “How I Met Your Father” – pelo menos ainda não – mas Cristina Cavallari está explicando como ela conquistou seu namorado muito mais jovem, Marcos Estes e como a maioria das coisas hoje em dia, tudo começou com a rolagem dela.

Kristin derramou o chá nela Sejamos honestos ‘Podcast… ela diz que estava assistindo casualmente a vídeos do TikTok em setembro, quando se deparou com o grupo de Mark, Montana Boyz, e ele chamou sua atenção como o mais quente.

Ela então seguiu em frente com sua vida – até que o destino apareceu três semanas depois, unindo-os.

Kristin disse que recebeu aleatoriamente um DM de um dos Montana Boyz dizendo: “Eu te amo”… e ela ficou tão animada com o flerte digital que os convidou para seu podcast.

TMZ. com

É como se as estrelas estivessem alinhadas ou algo assim.

Kristin manteve a conversa do DM viva… dizendo-lhes que os levaria para dançar quando estivessem na cidade – antes de perguntar com quem em particular ela estava falando. Quando ela descobriu que era Mark, ela respondeu: “Que bom, você é meu favorito!”