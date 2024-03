Kristin Juszczyk dá vida ao recorde de pontuação de Caitlin Clark na NCAA com design personalizado como ela fez para Taylor Swift

Óno dia em que Caitlin Clark deixou todos os jogadores da história do basquete universitário para trás quebrando o recorde de pontuação de todos os tempos da NCAAela também se juntou a um clube exclusivo.

Designer de moda viral Kristin Juszczyk fez roupas esportivas personalizadas para pessoas como Taylor Swift, Simone Biles, Ayesha Curry e Taylor Lautner. Ela trouxe seus talentos para Iowa para o dia histórico criando uma jaqueta personalizada para Clark… e Jake da State Farm.

Estrelas se reuniram para assistir Clark quebrar o recorde

O A estrela dos Hawkeyes quebrou o recorde de pontuação de Pete Maravich na NCAA em seu último dia em Iowa City, tornando-a a maior artilheira masculina e feminina de todos os tempos em basquete universitário história.

Ela experimentou o número personalizado de Juszczyk antes do jogo no vestiário mas foi modelado principalmente pelo personagem publicitário da vida real da State Farm Jake da Fazenda Estadual, durante todo o jogo. Clark tem um NADA negociar com a seguradora.

Os designs de Juszczyk são bem conhecidos, graças a o poder do público online de Swiftmas ela não foi a maior estrela a participar da histórica disputa de Iowa contra Estado de Ohio. Lenda da MLB Nolan Ryan e artista de gravação Travis Scott estavam misturados no meio da multidão, e o ícone do basquete feminino Maya Moore enlouqueceu Clark quando eles se encontraram antes do jogo.

Representando todos os registros de Clark

Conhecida pelos detalhes dos seus designs, Juszczyk prestou homenagem a mais do que apenas o recorde de pontuação de todos os tempos.

Caitlin Clark também detém recordes escolares de Iowa em pontos marcados, assistências, arremessos de 3 pontos e gols marcados. Essas marcas foram bordadas no colete personalizado.

Embora a maioria das pessoas presumisse que Clark quebraria o recorde de Maravich contra o estado de Ohio, a designer optou por não ser presunçosa e, em vez disso, a homenageou como “Líder de pontuação feminina da NCAA”, um recorde que ela quebrou contra Michigan em 15 de fevereiro.