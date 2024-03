Kyle Richards e Mauricio Umansky não têm chance de reconciliação, dizem amigos

Kyle Richards dar Maurício UmanskyO casamento de está irreparável – é o que familiares e amigos próximos estão dizendo sobre qualquer esperança de que o casal distante ainda consiga resolver as coisas… TMZ descobriu.

Fontes com conhecimento direto dizem ao TMZ que o relacionamento da dupla atingiu um ponto sem volta e, se eles consertassem as coisas repentinamente, as pessoas mais próximas a eles ficariam totalmente pasmas.

Disseram-nos que algumas pessoas próximas ao casal distante acreditam que eles estão prolongando sua situação de relacionamento por causa das câmeras dos reality shows – uma crença que ganha força com a próxima temporada do programa Netflix de Mauricio, “Buying Beverly Hills”, que promete abordar sua divisão como enredo principal.

O que é realmente interessante é… ninguém com quem falamos os está criticando por se arrastarem, porque eles sempre foram traficantes experientes nos negócios de Hollywood – então as pessoas ao seu redor acham que é uma jogada inteligente explorar suas lutas pessoais. para ganho profissional, desde que ambos estejam de acordo com isso.

Nossas fontes acreditam que não têm nenhum motivo real para se apressar em pedir o divórcio, pois têm várias casas entre as quais podem alternar se as coisas ficarem tensas sob o mesmo teto. No final do dia, somos informados de que eles sempre permanecerão próximos por causa de sua história juntos e, obviamente, pelo bem de seus filhos.

Nem é preciso dizer que a separação do ex-casal já dura há algum tempo. Principalmente porque eles têm conversado muito sobre isso, mas sem chegar ao cerne da questão, se você nos entende.



Kyle deu a entender ao IG que houve um incidente específico que abalou a confiança dela nele, e ela tocou enigmaticamente na mesma coisa durante a reunião de ‘RHOBH’ na semana passada – antes de deixar bem claro que sua separação “não era da conta de ninguém!”



É importante notar que embora eles não tenham confirmado novos relacionamentos… ambos têm vivido vidas tão separadas, parece que estão fazendo esforços ativos para seguir em frente.