Kyle Shanahan será para sempre assombrado por um projeto de decisão envolvendo Patrick Mahomes

Tele Draft de 2024 da NFL faltam menos de dois meses e é importante lembrar o que está em jogo. São Francisco 49ers treinador principal Kyle Shanahan provavelmente já teria alguns anéis se ele tivesse escolhido Patrick Mahomes em 2017.

Em vez disso, Mahomes derrotou o time de Shanahan duas vezes no Super Bowl e provavelmente fará o mesmo caso se encontrem novamente para o jogo do campeonato.

O técnico do 49ers, Kyle Shanahan, acusado de estar bêbado no Super Bowl Media Day

Shanahan já discutiu seu arrependimento por não ter convocado Mahomes. dizendo a qualquer treinador ao redor NFL sentiria o mesmo.

“Qualquer pessoa que teve a chance de levar Patrick Mahomes ou deshaun (Watson) que não o fizeram, quero dizer, todo mundo gostaria que tivéssemos uma máquina do tempo”, disse Shanahan. “Antes de vir para cá, eu tinha uma ideia muito boa de que conseguiríamos um quarterback agente livre (Primos Kirk) no ano seguinte, um com o qual eu sabia que poderíamos vencer. Então você está olhando para esses novatos… e ninguém naquela época estava considerando aqueles caras entre as cinco primeiras escolhas, as dez primeiras escolhas.”

Kyle Shanahan acabou ficando com Brock Purdy

Adam Schefter de ESPN explicou recentemente no podcast “Pardon My Take” como não redigir Mahomes acabou em Brock Purdy tornando-se um Niner.

São Francisco convocou quarterback CJ Beathard em 2017 antes de negociá-lo com o Jaguares de Jacksonville em 2021 em troca da última escolha geral em 2022, que acabou sendo Purdy.

“Sr. Irrelevante” conseguiu levar Shanahan tão longe quanto Jimmy Garoppolo fez em 2020, para um Super Bowl derrota contra o quarterback que ele deveria ter convocado.