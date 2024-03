La Liga, ESPN e Disneyland Resort se unem para a festa do El Clsico em Downtown Disney

A Liga os fãs terão um tratamento especial como uma colaboração exclusiva entre LaLiga, ESPN, e Disneylândia Resort, está pronto para despertar a paixão dos fãs com uma experiência inesquecível do El Clsico no coração de Distrito do centro da Disney em Anaheim, Califórnia.

O tão aguardado evento, promovido pelo El Partidazo, LaLiga América do Norte plataforma dinâmica de futebol voltada para os torcedores, está marcada para domingo, 21 de abril.

A Liga

Trazendo a atmosfera eletrizante de O clássico para Downtown Disney, o evento promete uma extravagância de visualização envolvente, completa com shows de estúdio ao vivo e segmentos em inglês e espanhol. De Fuera de Juego a ESPNFC e SportsCenter, os fãs podem esperar cobertura e análise abrangentes do confronto entre arquirrivais Real Madrid e FC Barcelona.

Adicionando o poder das estrelas à ocasião, lendas do futebol Hugo Sánchez e Iker Casillas estão entre os luminares que irão prestigiar o evento, ao lado dos estimados especialistas em futebol da ESPN, incluindo Hércules Gomez, Mauricio Pedroza, Ricardo Puig e Sebastián Salazar.

As festividades acontecerão às Distrito do centro da Disney icônico AO VIVO! Palco, onde a apresentação surround da ESPN criará uma atmosfera eletrizante. Os participantes podem apreciar a partida no palco, participar de shows de estúdio antes e depois, conhecer suas personalidades favoritas e participar de diversas atividades familiares.

Para aqueles que desejam garantir sua vaga no evento, é necessária pré-inscrição, com entrada disponível por ordem de chegada. As festividades começarão às 11h, horário do Pacífico, antes do tão aguardado início do El Clsico, às 12h, horário do Pacífico.

Mais eventos emblemáticos chegarão a outras cidades dos EUA

O Grande Jogo, uma plataforma de ativação carro-chefe da LaLiga North America, tem como objetivo conectar fãs de futebol nos Estados Unidos e no México. Só nesta temporada, mais de 40 eventos do El Partidazo cativaram o público, com compromissos abrangendo grandes cidades, incluindo Chicago, Miami, Los Angeles, Nova York e Dallas, alcançando mais de 6.000 entusiastas da La Liga.

Além da extravagância de Downtown Disney, as ativações do El Partidazo deverão ocorrer em outras grandes cidades, como Boston, Nova York, Washington DC, Miami, San Diego e Chicagooferecendo aos torcedores de todo o país a oportunidade de se deleitarem com a paixão e emoção do futebol espanhol.