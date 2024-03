Lala Kent anuncia que está grávida do segundo filho

Lala Kent acabei de dar uma grande notícia sobre o bebê… ela está grávida do bebê número 2.

A estrela de “Vanderpump Rules” fez o anúncio no domingo à noite no Instagram, escrevendo em um post: “Estou expandindo meu pod”. Lala também postou uma imagem em preto e branco de sua barriga, provando que ela tem outro pãozinho no forno.

Seu primeiro filho, de 2 anos oceanoestava ao lado dela com entusiasmo no rosto enquanto aguardava a chegada de seu novo irmão!

Como você sabe, Lala divide Ocean com seu ex-noivo Randall Emmettquem é ele Quebrou com em 2021, depois que ela acusou o produtor de cinema de trapaça. Randall negou as acusações.

Desta vez, Lala seguiu um caminho diferente no que diz respeito ao bebê, usando a inseminação intrauterina – um tratamento que implanta cirurgicamente espermatozoides no útero para fertilizar um óvulo. Lala discutiu publicamente a concepção de seu segundo filho com este método.

Na postagem do IG de domingo, Lala postou outra foto mostrando ela segurando uma colher para Ocean, que estava em uma cadeira em um balcão com dois frascos de vitaminas em cima.

Ela legendou esta imagem comemorando sua “nova adição” à família, enquanto recebia uma enxurrada de votos de felicidades na seção de comentários. Estrela de ‘Donas de Casa Reais de Orange Country’ Heather Dubrow até deu um grito para Lala.